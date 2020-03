ERC interpel·la el govern espanyol sobre la multa a un manresà per parlar català a la Guàrdia Civil

ERC ha registrat aquest dijous una bateria de preguntes al Senat dirigides al govern espanyol sobre el presumpte cas d'abús lingüístic d'uns agents de la Guàrdia Civil que haurien multat un ciutadà a Manresa, el president del PDeCAT local, Josep Maria Fius, que es negava a parlar-los en català, segons ha assegurat ell mateix a Twitter i ja va avançar ahir Regió7.cat. Segons l'institut armat, van imposar la denúncia a Fius per "faltar al respecte a l'autoritat"

Els republicans volen saber si l'executiu espanyol considera adequat aquest comportament i que els agents suposadament no hagin volgut entregar la còpia de la denúncia al manresà excusant-se en l'estat d'alarma. "Durant un estat d'alarma es poden vulnerar arbitràriament els drets de la ciutadania per part de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, encara que l'actuació no tingui res a veure amb el motiu que causa l'estat d'alarma?", pregunten.

Els senadors Mirella Cortès i Bernat Picornell, que firmen la bateria de preguntes, també interroguen el govern espanyol per si considera "que té un problema amb els agents" ja que "no respecte els drets lingüístics de la ciutadania que utilitza una llengua diferent del castellà". Per això, també vol saber quantes vulneracions d'aquest tipus han registrat i si creuen que es tracta d'actuacions "respectuoses" amb els catalanoparlants.