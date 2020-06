El comitè d'ICL de Sallent insisteix que la seguretat de la mina no ha de ser subcontractada

Rubén Gaona president del comitè de empresa d'ICL a Sallent recordava ahir que «tots els accidents laborals poden ser evitables» i insistia que els treballadors i els seus representants laborals «buscarem maneres de treballar per intentar disminuir l'accidentabilitat a la mina». Gaona demanava un temps per conèixer les causes de la defunció. «Les investigacions que s'estan realitzant pels diferents organismes competents donaran una explicació a l'accident de dijous», afirmava.

D'altra banda, Gaona assegurava que, «com a president d'aquest comitè, sempre m'he oposat a la subcontractació de la seguretat en la mina de Vilafruns». Gaona afirmava que «crec fermament que la seguretat no pot ser subcontractada a una empresa lligada a la productivitat com és Montajes Rus. En cap cas, però, vull dir que els seus treballadors no estiguin capacitats per portar a terme les feines de seguretat», i afegia que, «en la mineria, les inversions econòmiques en matèria de seguretat, l'experiència, els anys d'ofici i el coneixement del terreny són els seus principals baluards».

Camp va morir dijous a la matinada a causa d'un despreniment de roques en una galeria oberta el mes de desembre, i que ja havia estat explotada. L'anterior accident mortal a Vilafruns va tenir lloc el 2015, quan hi va perdre la vida el navassenc Sergi Font Vilardell, treballador també de Montajes Rus. Font, de 26 anys, feia tasques de manteniment i va morir en caure-li a sobre una roca despresa de la galeria on es trobava.