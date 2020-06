El cap dels Mossos en una carta a tots els agents: «sé que vau sentir també vergonya»

«Sé que quan vàreu sentir la gravació vau sentir també vergo-nya i indignació per una conducta que no ens representa i que atempta contra la professionalitat i la bona feina que quotidianament duem a terme». Així s'expressa el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, en una carta enviada a tots els membres del cos.

En la missiva, Sallent assegura que són casos «aïllats» però que els perjudiquen perquè «generen recel» en la professionalitat de la feina dels Mossos i «desconfiança» de la ciutadania vers la policia. Sallent assegura que en una policia democràtica «no hi tenen cabuda actituds o conductes contràries als seus principis o valors» i alerta que no es tolerarà «cap actitud o conducta racista, xenòfoba o discriminatòria». Reivindica també que el cos se sent plenament vinculat als principis legals i deontològics de la professió «que estableixen l'obligatorietat d'actuat sense fer cap discriminació per raó de raça, religió, opinió, sexe, llengua, lloc de veïnatge, lloc de naixença o qualsevol altra condició o circumstància personal o social». «És per això que rebutgem enèrgicament aquesta actuació, que és contrària als principis i valors del cos de Mossos», assegura.

Sallent expressa el compromís per seguir treballant per la construcció d'una societat justa i cohesionada i per fomentar l'edificació de ponts que garanteixin la cooperació i la confiança entre la policia i la ciutadania.

Finalment, encoratja els agents «a seguir essent especialment curosos a garantir que es tracta de manera apropiada a tothom, que s'utilitza un llenguatge neutre en tot moment i que no es permeten conductes o actituds discriminatòries».



Un periodista agredit per manifestants, a Manresa

El periodista bagenc Sergio López ha denunciat a les xarxes socials una agressió que va patir aquest dilluns al vespre en la manifestació antiracista de Manresa. López estava gravant imatges per a Canal Taronja quan un individu va colpejar la càmera per evitar, segons el periodista, que s'enregistressin imatges d'un «moment de tensió».

Els fets van passar a la Muralla del Carme. En declaracions a Regió7, el periodista relata que «pujàvem pel carrer seguint la manifestació i una persona, des d'un bar, va començar a dir coses als manifestants», diu. Ell i un periodista de TV3 van fixar el seu objectiu en l'escena fins que un manifestant, que descriu com «un noi jove d'uns 30 anys», «va començar a empentar la gent i a cridar 'càmeres fora, càmeres fora' perquè no ho gravéssim; es va llançar sobre meu i em va trencar la càmera, però a mi no em van fer res», assegura.