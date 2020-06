Un cotxe cau per un barranc de 50 metres a Sallent i no troben el conductor

El vehicle a la zona on va caure arxiu particular

La revetlla de Sant Joan deixa un incident enigmàtic a la comarca del Bages. Ahir a la matinada, els serveis d'emergències van rebre l'avís d'un testimoni que deia haver vist un vehicle estimbat en un barranc a la zona de la serralada de les Forques del municipi de Sallent.

Els serveis d'emergències van rebre la trucada que informava de l'accident minuts abans de les 5 de la matinada i van enviar dues dotacions terrestres i una unitat del GRAE al lloc dels fets.

Un cop allà, els efectius van accedir al vehicle, que, per causes que a hores d'ara es desconeixen, havia caigut per un barranc d'uns 50 metres de fondària. Quan els bombers van ser a baix, però, van constatar que no hi havia ningú a l'interior del turisme accidentat. També van inspeccionar els voltants, sense que tampoc aparegués ningú.

Fonts dels Bombers de la Generalitat van explicar a aquest diari que han contactat amb els hospitals de la zona per comprovar si hi havia algú ingressat per accident de trànsit però la recerca tampoc ha tingut resultats. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Sallent van identificar el vehicle i la persona propietària, amb qui ahir a la tarda encara no havien pogut contactar.

Tot i això, fonts consultades per Regió7, donaven per fet que la persona que conduïa el vehicle s'havia hagut de fer algun tipus de ferida atesa l'altura de la qual va caure el cotxe. Malgrat aquest fet, recordaven que aquesta persona havia pogut sortir del vehicle per si mateixa i que també va poder marxar del lloc dels fets pel seu propi peu i sense requerir atenció mèdica, ja que als hospitals de la zona tampoc els constava cap ferit per accident de trànsit.

El cotxe va estar tot el dia d'ahir al punt on va quedar després de precipitar-se per uns 50 metres d'altura, i ara caldrà estudiar com es retira, ja que es tracta d'un lloc que no és accessible amb vehicle.

Les Forques és una serralada del municipi de Sallent, al peu de la qual hi ha el cementiri, i al cim, un petit mirador amb vistes al poble i al runam del Cogulló.

La serralada es pot recórrer a través d'un camí rural formigonat, amb un pendent pronunciat i força revolts, que es va arranjar fa uns quants anys i pel qual suposadament circulava el vehicle quan es va precipitar durant la revetlla de Sant Joan. Tampoc és estrany que a la zona hi hagi la presència de grups de joves les nits dels dies festius.