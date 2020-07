L'Ajuntament reclama competències per fer front a «ocupacions delinqüencials»

L'alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, va reclamar ahir canvis legislatius perquè els ajuntaments puguin actuar contra les «ocupacions delinqüencials» com les que pateix el municipi. En una roda de premsa ahir a la tarda, Delgado també va mostrar el seu rebuig a aquestes ocupacions, que, segons va assegurar, fa anys que es produeixen al municipi.

Delgado va justificar el canvi legislatiu que reclama perquè amb l'actual marc legal «en l'àmbit municipal no podem atacar de cap manera aquest problema. No tenim capacitat per treure al car-rer aquestes persones que ocupen de forma il·legal els pisos perquè, un cop són dins, ja no s'hi pot fer res. Això ha de canviar». També va reclamar que els bancs i grans tenidors d'habitatges que acaben ocupats denunciïn la situació perquè, segons va assegurar, si no hi ha aquesta denúncia per part de la propietat, «no hi podem fer res».

L'alcaldessa també va assegurar que la convivència ha empitjorat molt els darrers temps, i que arran del confinament en passar més hores a casa «hem sigut més conscients dels problemes que teníem». «Tenim problemes amb gossos perillosos, temes de neteja, punxen els serveis dels veïns i creen molts problemes de convivència», va lamentar Delgado.

Delgado també va admetre que la situació genera «impotència» entre els veïns que pateixen la situació i també al mateix consistori, i de cara a la manifestació que havia de tenir lloc poques hores després, va demanar que es fes de «de forma pacífica i des de la serenor».

També va explicar que l'Ajuntament s'ha reunit amb veïns i també amb altres agents, com els Mossos d'Esquadra i altres cossos de seguretat, el departament d'Interior, el Consell Comarcal, l'Agència Catalana de l'Habitatge i la delegació del Govern a la Catalunya Central per tal de «trobar una solució» a la situació, que ja va vaticinar que «segurament no serà ràpida».