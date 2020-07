Investiguen l'abandonament d'una truja en una granja d'Oló

Els jutjats de Manresa investiguen l'abandonament d'una truja el novembre del 2019 en una granja de Santa Maria d'Oló. L'organització per la defensa dels animals, Anima Naturalis, és la denunciant del cas.

Els fets van tenir lloc el mes de novembre quan la Fundación Santuario Gaia va rebre l'avís de l'abandonament d'una truja a l'exterior d'una granja a Santa Maria d'Oló i el van anar a rescatar. En arribar-hi van veure que l'animal no podia caminar pel seu propi peu i van decidir portar-lo al santuari, situat a Camprodon (Ripollès), on encara s'està intentant que es recuperi de la seva lesió.

Abans de traslladar-lo a les seves instal·lacions, la fundació va portar l'animal al veterinari manresà Aquivets, on es va comprovar que l'animal tenia una greu lesió a la columna vertebral que li impedia caminar.

Segons explica la fundació a Regió7, van arribar a la conclusió que el ramader havia decidit abandonar la truja fora de la granja perquè, com que no podia aixecar-se, no era apte per al transport fins a l'escorxador, el que es coneix com a «animal caigut», i per tant al ramader no li interessava mantenir-lo a la granja perquè era una lesió de llarga durada. Per la lesió de l'animal, aquest no hauria pogut sobreviure durant gaires dies més, perquè com que no podia aixecar-se ni caminar, no podia ni alimentar-se ni beure ni tampoc refugiar-se de les fredes temperatures del mes de novembre.

Anima Naturalis va denunciar el cas i en el marc del procés judicial ahir van testificar els fundadors de la Fundación Santuario Gaia, Ismael López i Coque Fernández. El ramader encara no hauria testificat.

Actualment la truja, que anomenen Paola, és al santuari Gaia de Camprodon recuperant-se de la lesió. Els seus responsables afirmen que, malgrat que hi ha hagut alguns avenços en aquest sentit, caldrà fer-li una operació properament perquè l'animal pugui tornar a caminar amb normalitat. També afirmen que no han volgut donar a conèixer el nom de la granja per no entorpir el judici.