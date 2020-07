Cremen 200 metres quadrats de vegetació al marge de la C-25, a l'Anoia

Un incendi va cremar ahir a la nit uns 200 metres quadrats de vegetació al marge de la C-25, a Sant Pere Sallavinera. El foc es va originar a les 22.15 h d'aquest dimarts al quilòmetre 104 de la via, en direcció a Girona. Hi van treballar dues dotacions dels Bombers durant tres quarts d'hora.

També a l'Anoia, aquesta matinada, ha cremat un turisme estacionat a Santa Margarida de Montbui. Els fets han tingut lloc a les 2.10 h al carrer Primer de Maig, a l'altura del número 56. S'hi ha desplaçat una dotació dels Bombers.



Incendi a la Torre de Claramunt

D'altra banda, el cos d'emergències ha activat aquest dimecres al matí cinc dotacions per l'incendi d'una casa a la Torre de Claramunt, al carrer de les Corts Catalanes. Segons fonts dels Bombers, el foc s'ha declarat a la planta baixa d'una casa aïllada a 1/4 de 10 del matí, i ha afectat dues habitacions. No hi havia ningú a l'interior de l'edifici en aquell moment. L'incendi s'ha donat per extingit a 2/4 d'11 del matí i no ha provocat danys estructurals, segons les mateixes fonts.