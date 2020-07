Un cotxe robat porta la policia d'Igualada a descobrir droga en una finca

Un cotxe robat va conduir la Policia Local d'Igualada fins a una finca on van descobrir quantitats importants de droga i material per a la seva venda.

Segons van explicar fonts consultades per aquest diari, arran d'una incidència, ahir a la matinada, per un cotxe robat a l'avinguda Balmes de la capital anoienca, la Policia Local va acabar accedint a una finca situada al carrer Solsonès, a Sant Jaume Sesoliveres. Un cop allà, els agents van veure que a la finca hi havia la droga i les eines habitualment utilitzades per a la seva venda. Arran d'aquesta descoberta, els agents van fer diverses identificacions i van posar el cas en mans del jutge i els Mossos d'Esquadra van assumir-ne la investigació.