«La Montserrat va ser una víctima més»

«Porto molta estona plorant», explicava ahir Imma Careta, germana de la manresana que va ser detinguda per l'assassinat de Jubany, després de saber que s'ha reobert el cas. Defensa des del primer dia la innocència de la seva germana i la decisió del jutge, afirma, és «un pas important per netejar el seu nom». Està convençuda que si se sap tota la veritat, amb la nova investigació, es demostrarà que la seva germana «va ser una víctima més».

Careta es mostra agraïda a l'equip que els darrers tres anys s'ha interessat pel cas i ha aportat noves proves, i les persones que sempre li han donat suport els darrers 18 anys i s'han implicat a saber la veritat.

«Portem molts anys lluitant i patint, fins i tot hi ha hagut algun moment que he pensat a tirar la tovallola. Hem demanat tantes vegades que es reobri el cas que pensava que ja no seria possible» afegia emocionada. Avisa, però, que amb aquest pas no n'hi ha prou, i per aquest motiu demana la col·laboració de totes les persones que puguin saber-ne alguna cosa o que puguin aportar noves proves. La decisió del jutge és important perquè els fets prescriuen el desembre de l'any que ve.

Eladi Martínez, amic de Montserrat Careta que ha donat suport a la família durant tots aquests anys, també es mostra satisfet. «Esperem saber la veritat. La Montserrat no ho fa ver, i això vol dir que l'autor del crim continua lliure».