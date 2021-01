Desallotgen el convent de Santa Clara per un foc

Els bombers van desallotjar, ahir al migdia, de forma preventiva i només durant una estona, les monges del convent de Santa Clara de Manresa per un avís de fum que hi havia a la planta baixa del mateix convent però que en un primer moment no sabien quin era el seu origen.

Segons van explicar fonts dels Bombers de la Generalitat, el cos d'emergències va rebre l'avís a les 11:37h del matí i un cop a lloc dels fets, els bombers finalment van poder determinar que el fum provenia d'una casa adjacent al mateix convent.

Allà, hi havia una estufa de pèl·let, per causes que es desconeixen, havia començat a cremar una biga de la casa. Els bombers van poder tallar un tros de la biga que estava cremant i apagar el foc i a més a més van ventilar l'espai sense que hi hagués cap dany personal.