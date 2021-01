La família Jubany demana formalment que els Mossos assumeixin el cas

La família d'Helena Jubany ha demanat formalment al jutge que designi als Mossos com a policia judicial per investigar-ne la mort de la jove que es va produir el 2001. En el seu moment només es va acusar la manresana Montse Careta que es va suïcidar la presó. L'advocat Benet Salellas ha presentat un escrit al jutjat de Sabadell on destaca que la policia catalana disposa de la Unitat Central d'Homicidis, amb experiència en resoldre morts violentes que prèviament havien estat arxivades.