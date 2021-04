Situació normalitzada a la C-16, després de l'accident als túnels entre Puig-reig i Gironella

Un accident als túnels entre Puig-reig i Gironella ha obligat a tallar momentàniament la C-16 en sentit nord. L'accident s'ha produït al punt quilomètric 85 poc després de les cinc de la tarda i després d'un primer tall complet de la carretera, s'ha reobert el trànsit en un sol carril. Cap a les sis, però, s'ha restablert totalment el trànsit i la situació s'ha normalitzat després que hi hagués retencions de fins a dos quilòmetres. Segons les primeres informacions del Servei Català de Trànsit, en principi només hi hauria un vehicle implicat, i a hores d'ara encara s'està pendent de concretar si hi ha persones ferides.