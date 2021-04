Cinc agents ferits, un d'ells als testicles, en aturar una festa il·legal a Sant Joan

Tres policies de Sant Joan de Vilatorrada i dos Mossos d'Esquadra van resultar ferits aquesta matinada passada quan intentaven posar fi a una festa il·legal que tenia lloc al municipi. Un dels agents va patir ferides als testicles, segons explica el periodista santjoanenc Quico Sallés, a ElMon.cat.

Els fets, que també es van saldar amb tres detinguts, van tenir lloc després de la mitjanit en un domicili del carrer Dos de Maig de Sant Joan. La Policia Local i els Mossos hi van acudir alertats per les queixes d'algun veí, que va avisar que hi havia música molt alta.

A l'interior de l'habitatge, segons ElMon.cat, s'hi duia a terme una festa familiar amb set persones, "de nacionalitat romanesa, tots amb evidents símptomes de trobar-se sota els efectes de l'alcohol". A més, no respectaven les mesures antic-covid.

La resposta dels infractors va ser "molt violenta" i van atacar els agents. Sembla ser que a un d'ells, després d'intentar prendre-li l'arma de foc,el van agafar pels testicles i li van provocar lesions. Un altre dels policies va rebre un fort cop al cap i els altres tres van patir ferides lleus. La Policia Local també hi va intervenir.

Els detinguts són dos homes de 53 i 21 anys i una dona de 43 veïns, tots ells veïns de Sant Joan i de nacionalitat romanesa.