Picabaralla a la Renfe de Manresa entre el vigilant i un grup que no va comprar el bitllet

Picabaralla a l'estació de Renfe de Manresa entre el vigilant de seguretat i un grup de quatre persones que volia agafar el tren sense comprar els bitllets. Els fets van tenir lloc dissabte al vespre quan el vigilant va cridar l'atenció uns joves que s'havien colat a l'andana i els va dir que havien de tornar a sortir i anar a la màquina expenedora.

Els Mossos d'Esquadra s'hi van desplaçar a dos quarts de 9 del vespre, quan van rebre l'avís, i van identificar totes les persones que havien participat en la picabaralla. Segons el vigilant, que va narrar el que havia explicat als agents, els joves van reaccionar violentament al dir-los que havien de pagar bitllet. En el vídeo, que va enregistrar un passatger des de l'interior del tren, es veu que el vigilant, intimidat pels joves, recula quan els individus s'hi encaren i una noia s'hi posa finalment al mig per apartar-los i que la situació no vagi a més.

Els joves, per la seva banda, van explicar a la policia que el vigilant els va començar a perseguir quan va veure que no havien pagat el bitllet i que no l'havien comprat perquè la màquina no funcionava. El vigilant, que està de baixa i va patir lesions lleus, ha denunciat els fets.