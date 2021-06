Els Bombers de la Generalitat i personal del SEM ha hagut d'atendre aquest dissabte una dona de 53 anys que ha resultat ferida greu al caure tota sola mentre anava en bicicleta per la carretera C-141c, al terme de Collsuspina.

Els fets han tingut lloc poc després de les 10 del matí al quilòmetre 38,5 d'aquesta carretera en sentit Vic. Per causes que es desconeixen, la dona s'hauria accidentat tota sola i ha patit diverses contusions de diversa consideració, especialment al maluc. A resultes de l'accident ha estat traslladada al Parc Taulí de Sabadell amb una valoració greu però no vital, segons han informat fonts del SEM.