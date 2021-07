Adif i la família de l'home de Castellbell i el Vilar que va morir en l'accident de tren de Vacarisses del novembre del 2018 han arribat a un acord singular en què l'òrgan de gestió d'infraestructures ferroviàries no només desemborsarà una indemnització a través de la seva companyia asseguradora, sinó que es compromet a adoptar mesures de millores necessàries per evitar eventuals sinistres d'aquestes característiques, tant en el tram on va va tenir lloc el descarrilament com en els sistema de prevenció i seguretat, així com a donar compte dels mateixos als familiars de finat, segons informa aquest dijous El Periódico, diari del mateix grup editorial que Regió7.

En l'accident ferroviari, 49 persones més van resultar ferides de diversa consideració. Els fets van tenir lloc a la línia de Rodalies R4, cap a 1/4 de 7 del matí del dia 20 de novembre del 2018. Un tren que circulava entre Manresa i Sant Vicenç de Calders va descarrilat. Una porta del comboi s'hauria obert amb l'impacte de l'esllavissada i la víctima hauria sortit projectada cap a l'exterior.

El jutjat de guàrdia de Terrassa es va fer càrrec de la investigació. Era el tercer incident per esllavissada en aquest mateix tram des del 2009.