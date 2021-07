Els bombers han donat per apagat l'incendi que aquest dilluns a la tarda ha afectat la indústria Fragrance Science, del polígon can Singla d'Olesa de Montserrat. L'inecndi s'ha produit poc abans de les tres del migdia per l'explosió d'un dipòsit de dipropilen glicol, un producte de baixa toxicitat, segons ha infromat Protecció Civil. Part del contingut s'ha evaporat per la mateixa explosió i la resta ha estat recollit amb cubetes. El foc també ha afectat un altre dipòsit, de 50 tones de capacitat, però que estava buit en el moment de l'incident. El foc també ha afectat un petit toll d'alcohol i uns 500 m2 de marges.

Arran de l'explosió i incendi, Protecció Civil ha activtat el pla d'emergències Plaseqcat per risc de fuita química. El foc ha obligat a evacuar la nau afectada i s'ha demanat el confinament de les naus veïnes.

Segons han explicat també els Bombers es tracta d'un foc exterior i després de controlar-lo ha treballat amb la dotzena de dotacions. També s'ha inspeccionat l'interior de la nau i fins ara s'ha constatat que el foc no s'ha propagat a la planta inferior, mentre que la planta superior ha resultat afectada pel fum.