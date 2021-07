Ensurt per un incendi a Sant Salvador de Guardiola, on han cremat uns 230 m2 de vegetació agrícola. Segons han informat fonts dels bombers, el foc s’ha produït al camí de Can Roca i en les tasques d’extinció hi han participat tres dotacions terrestres. També s’ha activat l’helicòpter, encara que aquest ha tornat ràpidament a la base.