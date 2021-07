"Pels volts de les dues de la matinada, vam sentir un cotxe que circulava a la vora de la nostra masia a tota velocitat. Un fet que ens va sorprendre perquè el lloc on vivim no és una zona de pas”. Aquest és un dels detalls que expliquen dos veïns de la zona de Sant Vicenç de Castellet on aquest matí s’ha trobat una dona calcinada i un home mort a l’interior d’un vehicle. Els fets es van produir ahir a la matinada en una zona d’horts a tocar de la carretera BV-1229, que uneix Sant Vicenç de Castellet i el Pont de Vilomara, i sota el viaducte de l’autopista C-16. Els testimonis, que prefereixen no revelar el seu nom, expliquen que el succés es va produir a pocs metres de la seva masia. De fet, ells mateixos van alertar als serveis d’emergència del foc que cremava els matolls, passades les dues de la matinada.

“El vehicle avançava molt de pressa. Des de casa, no vam veure els ocupants, però podíem detectar el nerviosisme del conductor, que premia l’accelerador de forma continuada com si volgués sobrepassar alguna roca o algun altre obstacle del terreny”, apunten els testimonis. Poc després, els veïns van deixar de sentir el soroll del motor i van començar a detectar moviment al darrere d’uns matolls, a pocs metres de casa seva. “Pràcticament no vam veure res, només una silueta en la foscor i, de seguida, el foc va començar a cremar la vegetació”, relaten. En aquell moment, no es van atrevir a sortir de casa seva, “ja que no sabíem què ens trobaríem a l’altra banda”. D’aquesta forma, van decidir trucar als serveis d’emergència per alertar sobre l’incendi, quan passaven pocs minuts de les dues de la matinada, detallen. Al llarg d’aquesta estona, no recorden sentir crits per part dels dos adults, però sí que expliquen que els plors de la nena que els acompanyava eren continuats.

Els testimonis asseguren que va transcórrer una hora de rellotge entre que van alertar els serveis d’emergència fins que aquests van arribar. “L’estona se’ns va fer terriblement llarga, ens sentíem molt sols i desemparats, amb les flames a tocar”, lamenten. Sortosament, aquella nit no bufava el vent, per tant, les flames no van avançar fins a la seva llar. A més, un terreny llaurat entre la casa i els matolls actuava com a barrera del foc. Els veïns comenten que, al cap d’una hora, pels volts de les tres, els Mossos van arribar al lloc dels fets i allà es van trobar l’home mort i la nena ferida. Quan va arribar el Servei Mèdic d’Emergències, va certificar la mort d’ell i va assistir la menor, que va ser traslladada a l’hospital de Sant Joan de Déu de Manresa i ara es troba fora de perill. Posteriorment, entre uns matolls, a pocs metres d’on es trobava el vehicle, els policies van localitzar el cos sense vida de la dona, que estava completament calcinat. “Nosaltres vam col·laborar amb tot el que vam poder”, destaquen els veïns.

En relació amb el presumpte cas de violència de gènere, els veïns condemnen l’acció i lamenten que els fets hagin ocorregut a pocs metres de casa seva. Alhora, posen en relleu la necessitat de controlar més les zones rurals per part dels Mossos. “Els que vivim a pagès sovint ens sentim abandonats. Caldria reforçar la vigilància nocturna en els paratges solitaris”, remarquen. Amb tot, aquest matí la pudor de cremat encara persistia sobre el terreny i, en aquest sentit, els veïns han sol·licitat als Bombers que remullin la zona per evitar possibles revifades del foc.