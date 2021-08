La víctima de l’homicidi masclista a Sant Vicenç de Castellet divendres tenia nacionalitat argentina i ara els tiets, que viuen en el país d’origen de la dona, reclamen la tutela de la filla. En aquests moments la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) s’ha fet càrrec de la menor, que té dos anys i va presenciar el feminicidi. Els tiets, que han convocat una manifestació a la localitat de Glew, a Argentina, per recordar la germana i reclamar a les autoritats facilitats per assumir la tutela.

Un dels germans, Ezequiel Orihuela, ha difós un vídeo per les xarxes socials en el que expliquen que han contactat amb l’ambaixada espanyola a Argentina, però de moment no s’han iniciat els tràmits perquè la família se’n pugui fer càrrec. Fonts de la DGAIA ha dit a Regió7 que es tracta d’un cas molt sensible i que, per tant, no en donaran cap informació o dada. En tot cas, aquest òrgan de la Generalitat es remet al que ja va manifestar divendres que se’n faria càrrec de la nena fins que es trobés un familiar de la menor.