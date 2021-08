No era el primer cop que la víctima de l’homicidi masclista a Sant Vicenç de Castellet alertava la policia per les discussions. Un dia, però, li va donar una forta empenta i va avisar els Mossos per la violència física emprada pel marit. No tenia cap marca ni cap ferida i a l’informe de la policia va constar que havia estat maltractament verbal.

Aquell dia Antonella Orihuela va alertar els agents que no podia conviure amb el seu marit i que no sabia on anar, segons expliquen els germans a aquest diari, però la policia no hi va poder fer res perquè el pis estava en nom d’ell. Ella no tenia cap lloc més o anar. Vivien en un pis de Terrassa que havia adquirit l’home i pel qual estava pagant una hipoteca. El matrimoni estava pendent que se celebrés el judici arran de la denúncia.

La dona ja havia rebut suport del Punt Lila. Quan la nena estava ingressada a l’hospital de Terrassa per unes cremades, la parella havia mantingut una discussió al centre sanitari, i llavors una treballadora que va presenciar l’escena la va posar en contacte amb Punt Lila. Des d’aquest ens que atén dones maltractades, un dia li van facilitar un pis d’uns avis, però l’endemà va tornar amb el marit. Els germans opinen que les autoritats s’haurien d’haver adonat de les poques opcions que tenia Orihuela, i li haurien d’haver donat protecció.

La família argentina de la dona assassinada a Sant Vicenç vol la tutela de la filla

Orihuela era de nacionalitat argentina i ara els germans, que viuen al país d’origen de la dona, reclamen la tutela de la filla. Però els llargs tràmits burocràtics poden dificultar el retrobament. Ho han explicat des d’Argentina els mateixos familiars a Regió7, que denuncien que tot just ha començat el procés per obtenir-ne la custòdia i que els forenses encara no han confirmat al cent per cent que la víctima sigui la germana, Antonella Orihuela, que presumptament va morir cremada en una zona d’horts i matolls a mans del seu marit, Adrián Emilio Zannoy, que li va calar foc.

En aquests moments, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) s’ha fet càrrec de la menor, que té gairebé dos anys i va presenciar el feminicidi. Els tiets de la nena van convocar ahir una concentració a Glew, la localitat Argentina on viuen, per recordar la germana, que tenia 30 anys, i reclamar a les autoritats facilitades per assumir la tutela, i és que la resposta fins ara no ha estat satisfactòria. Han contactat amb l’ambaixada argentina a l’Estat espanyol i els han dit que poca cosa poden fer perquè avancin les gestions de la custòdia.

Les dues úniques trucades que han rebut els germans de l’Estat espanyol són de la psicòloga que s’està encarregant de la menor, que els està orientant sobre els tràmits; de la responsable de l’ens feminista Punt Lila de Terrassa, ciutat on vivia el matrimoni amb la nena, i la d’aquest diari.

Els germans de la víctima demanen celeritat perquè la nena no té cap familiar a Catalunya. Pel que ells saben, és en un centre de menors. Fonts de la DGAIA han dit a Regió7 que es tracta d’un cas molt sensible i que, per tant, no en donaran cap informació i es remeten al que ja van manifestar divendres, que es farien càrrec de la nena fins a trobar un familiar. «L’abraçada de la mare no es pot substituir, però els seus tiets estan lluitant per ella», explicava emocionat Eziequel Orihuela

Els dos tiets estan disposats «a donar la millor educació» a la nena i asseguren que disposen de feina fixa per demostrar que «no li faltarà mai res». Ezequiel Orihuela treballa de tècnic de manteniment en una empresa alimentària i l’altre germà és cuiner. De moment, però, voldrien viatjar a Catalunya per estar amb la nena i accelerar els tràmits, però no disposen de prou recursos econòmics i per aquest motiu estan recollint fons. Ahir, precisament, van rebre la visita d’una advocada i tècnics de l’Ajuntament de Glew per elaborar els informes per acreditar que viuen en un domicili apte per adoptar la nena.

Maltractaments previs

Malgrat la distància de més de deu mil quilòmetres que separava Orihuella dels seus germans, mantenien molt contacte i és que, a part d’enviar-se diàriament missatges de whatsapp, també conversaven per videotrucada un cop a la setmana. Va ser el mes de març i en una d’aquestes comunicacions quan Ezequiel Orihuela va constatar que la seva germana patia maltractaments.

«La nena va tombar una tassa de te i va patir cremades importants. Vam sentir crits d’ell tot insultant la meva germana», explica. La nena va estar ingressada per les cremades un mes i és quan comença el procés der divorci. Segons els germans, una vegada el marit, quan a la nena li van donar l’alta de l’hospital, va empènyer la dona. «Ella va avisar la policia, però com que no tenia ferides els agents van fer constar al seu informe que havia estat violència verbal», afegeix el germà.

Tant Adrián Emilio Zannoy, que es va suïcidar amb el cinturó de seguretat del cotxe, com Antonella Orihuela, que va aparèixer totalment carbonitzada a uns metres del vehicle a Sant Vicenç, eren argentins i es van conèixer al país d’origen fa deu anys. Ell, però, es va traslladar el 2016 a Barcelona per treballar com a analista de sistemes per a dues entitats bancàries. Un any després, quan ella va acabar uns estudis especialitzats d’Infermeria, ell va tornar i es van casar. Posteriorment els dos se’n van anar a Terrassa, on va néixer la nena, i actualment ella no treballava perquè cuidava la filla.