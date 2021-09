Aquest divendres, 17 de setembre, neix Cas Obert, un nou producte de les edicions digitals de Prensa Ibérica, grup editorial al qual pertany Regió7, dedicat a les històries d'investigació i als continguts de més impacte en la crònica diària. Un portal que debuta amb voluntat de servei i de recollir els esdeveniments locals i estatal que afecten de forma tan directa la vida dels ciutadans i la societat.

Cas Obert recollirà les històries que més impacten en la vida de les persones i de les nostres comunitats amb un periodisme honest i exigent. Agruparà les cròniques de recerca i la informació de tribunals, crims i delictes, amenaces i la violència contra les persones amb un estil rigorós, precís, respectuós amb les víctimes i sempre orientat a revelar els fets i oferir una guia útil per a protegir-se dels riscos.

El lector trobarà en el nou apartat informació sobre els delictes informàtics i les estafes, la recerca de persones desaparegudes, la denúncia de la violència masclista i homòfoba, i les històries que ajuden a comprendre els successos i el seu context, els seus personatges i la seva investigació.

La nova secció de Regió7 neix amb la vocació del millor periodisme de recerca per a indagar en les històries, seguir les seves pistes, els fets i els protagonistes amb la informació més rigorosa i precisa, especialitzada en els fets i enfocada en el servei públic. Amb aquesta iniciativa els mitjans del grup de Prensa Ibérica continuen la seva aposta per enriquir els seus continguts per tal d’oferir la millor informació als lectors amb els més alts estàndards de rigor, credibilitat i precisió.

Sobre Prensa Ibérica

Prensa Ibérica és un grup de comunicació que edita en l'actualitat 24 diaris impresos i digitals en onze comunitats autònomes i diverses revistes. A Internet, on compta amb un creixent posicionament, les publicacions de Prensa Ibèrica sumen 26,3 milions d'usuaris únics i superen els 558 milions de pàgines vistes cada mes (ComScore). Amb 1,7 milions de lectors en paper (EGM) i més de 185.000 exemplars diaris (OJD), el grup és líder en audiència i difusió en diverses autonomies.