L’escola Sant Esteve de Caldes de Malavella, de la província de Girona, va patir la setmana passada un brot -que semblaria ser de gastroenteritis- entre l’alumnat. Dimecres, un centenar d’infants van deixar d’anar a classe o van haver d’abandonar el centre en horari escolar perquè no es trobaven bé: patien vòmits i diarrees. L’Agència de Salut Pública, el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Caldes de Malavella estan treballant colze a colze per esclarir els fets. Després de l’episodi, l’Agència de Salut Pública de Catalunya va començar a fer proves per veure d’on havia sorgit el problema. I, de seguida, l’escola va procedir a aplicar els protocols establerts per aquest escenari per poder gestionar el tema amb el Centre d’Assistència Primària (CAP) municipal i amb epidemiologia.

En paral·lel a l’actuació, l’escola va voler enviar un missatge de calma a les famílies. En aquesta línia, l’equip directiu va comunicar-los a través de whatsapp: «No hi ha cap perill, l’alumnat que es troba bé pot assistir al centre sense problema, ja que així se’ns ha dit des de Salut». Familiars amb qui ha pogut parlar el Diari de Girona expliquen que la comunicació de l’escola ha estat bona i fluida, però que volen saber què ha provocat la gastroenteritis als seus fills.

Mostres per analitzar

L’Agència de Salut Pública de Catalunya va recollir la setmana passada mostres de diferents elements i espais del centre per analitzar-les. Una de les mostres que ja ha donat resultat és la de l’estat de l’aigua del centre escolar, que és bo. L’edifici disposa d’aigua corrent connectada a la xarxa del municipi, però igualment es va decidir analitzar el fluid per assegurar-se que no fos el causant de la gastroenteritis. Fonts de l’ajuntament expliquen que seria molt estrany que hagués estat en mal estat perquè «més gent del poble hagués contret gastroenteritis».

Àpat escolar

La hipòtesi que ha anat agafant força és que els alumnes ingerissin algun aliment en mal estat durant el dinar de dilluns o de dimarts. Salut està analitzant mostres d’aquests dos àpats, però encara no es tenen els resultats. El servei epidemiològic de la Generalitat a Girona va passar una enquesta per saber qui havia dinat al centre i què havien menjat. Ara, l’escola i les famílies esperen els resultats d’aquesta anàlisi del menjar que haurien ingerit els alumnes abans de posar-se malalts. En un altre comunicat, el centre escolar va instar a tots els alumnes recuperats, a tornar a l’escola i va assegurar que «per precaució, hem intensificat la desinfecció del centre i la neteja de mans tal com se’ns ha recomanat des de Salut». I molts ja ho han fet. «Han estat malalts un parell de dies», explica un pare.