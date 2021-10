Els investigadors del cas de la nena Madeleine McCann, desapareguda des de fa 14 anys, estan 100% segurs que la petita va ser segrestada i assassinada per un delinqüent sexual, Christian Brueckner, segons informa el diari The Mirror.

El fiscal alemany Hans Christian Wolter creu que Brueckner és culpable i afirma que estan decidits a construir el cas més sòlid possible en contra seu: "Estem segurs que tenim l'home que la va segrestar i la va matar".

El presumpte assassí és a la presó per altres delictes i l'equip que du la investigació s'està prenent el temps necessari per reunir quantes més evidències millor abans de presentar-les. En declaracions exclusives a The Mirror, Wolters assegura que ja disposen de suficients evidències, però com que es tracta d'un delinqüent ja entre reixes tenen "temps" per recollir més proves sense pressió.

En el relat de Wolter hi ha un però. La fiscalia admet que no tenen proves del tot concloents de que Madeleine estigui morta, tot i que les autoritats de Braunschweig els van dir als McCann l'any passat que sí que en tenien.

Christian Brueckner és un conegut pedòfil i violador alemany que actualment, és a la presó per la violació d'una dona a Praia da Luz (Portugal), el mateix lloc on va desaparèixer Madeleine.