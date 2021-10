Un total de 6 persones ferides de caràcter lleu és el balanç de l'accident d'un tren aquest dilluns a la tarda entre Sils i Caldes de Malavella, a la comarca de la Selva. El sinistre l'ha provocat un arbre caigut a la via i a bord hi viatjaven 230 passatgers.

Segons ha informat Renfe, el succés ha tingut lloc poc abans d'1/4 de 5 de la tarda i l'incident ha obligat a interrompre la circulació per les dues vies. La companyia ferroviària gestiona ara un servei alternatiu per carretera tant per evacuar els viatgers del comboi afectat com per suplir els trens de les línies R11 i RG1 al tram afectat mentre no es resolgui la incidència.

L'interventor i el personal de seguretat que viatjaven a l'interior del tren han informat els usuaris afectats, segons Renfe. Paral·lelament s'han activat els protocols per coordinar la situació amb Protecció Civil.

La companyia ferroviària també ha indicat que s'han enviat autobusos per evacuar els viatgers, que cap a dos quarts de sis de la tarda ja havien arribat a l'indret indicat pels Mossos d'Esquadra. Un cop allà havien de ser guiats fins al punt de trobada on els Bombers estan traslladant els viatgers en els seus vehicles des de la zona on s'ha produït l'incident.

Pel que fa a la resta d'usuaris de les línies R1 i RG1, Renfe ha informat que està previst establir un servei alternatiu per carretera entre Maçanet i Girona derivat dels danys que s'han registrat a la infraestructura, principalment a la catenària. En la mesura del possible, els viatgers de Girona i Figueres s'encaminen via AVE, afegeix la mateixa font.

Segons informa Renfe, tècnics d’Adif s'han desplaçat al punt de la incidència per determinar-ne les causes i començar a reparar la infraestructura malmesa.