La defensa de Rosa Pera, l'exagent de la Guàrdia Urbana de Barcelona condemnada a 25 anys de presó per la mort de la seva parella –el també policia Pedro Rodríguez–, recorrerà la sentència de l'Audiència de Barcelona i ratificada ja pel Tribunal Suprem davant el Tribunal Constitucional. L'advocada de Peral, Olga Arderiu, sosté en declaracions a l'ACN que no hi ha "cap prova" de la participació de Rosa Peral en la mort de qui era la seva parella en el moment dels fets. Com ja va al·legar en el recurs inadmès pel Suprem al setembre, Arderiu assegura que se li van negar proves i testimonis clau per a la defensa de Peral i que el veredicte va estar mancat de motivació.

L'altre condemnat per la mort de Pedro Rodríguez, el també agent i amant de Rosa Peral quan es va planificar el crim, Albert López, va ser condemnat a 20 anys de presó i la seva defensa també va presentar fa uns dies un recurs al Tribunal Constitucional. La defensa de López basa el seu argumentari el en testimoni de les filles de Peral, que no van poder declarar al judici, però que en seu policial van negar que ell estigués a casa en el moment del crim.

Segons la sentència del crim de la Guàrdia Urbana, però, la matinada del 2 de maig del 2017 López i Peral van matar Pedro Rodríguez a casa seva, a Cubelles. Després van utilitzar el telèfon mòbil de la víctima per fingir que continuava viu i van portar l'aparell a prop del domicili de l'exmarit de Peral, amb qui ella mantenia una relació molt conflictiva, per involucrar-lo en el crim. Finalment, els dos condemnats van introduir el cos al maleter del cotxe de la víctima i el van cremar al pantà de Foix.