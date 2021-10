Els Mossos d’Esquadra han escorcollat aquest a la tarda els habitatges dels detinguts per la seva presumpta relació amb l’homicidi de Navarcles de principi d’octubre i l’agressió amb arma blanca al barri de les Escodines de Manresa que va tenir lloc la setmana passada.

Els dos escorcolls s'han fet amb la presència dels dos detinguts. El primer s'ha portat a terme en un bloc de la Muralla de Sant Francesc mentre que el segon s'ha fet en un immoble del carrer de Santa Llúcia, encara que en aquest cas, la comitiva policial, judicial i els mateixos detinguts han entrat a l’immoble per la seva part posterior, pel carrer dels Arcs de Santa Llúcia.

Les detencions dels dos joves es van fer dilluns al vespre. Des de llavors, a l’espera d’una ordre judicial d’entrada i escorcoll els Mossos d’Esquadra van estar custodiant aquests dos edificis i un tercer, la ubicació del qual no ha transcendit, fins dimarts al migdia per evitar una alteració de possibles proves. Com que inicialment l’autorització no va arribar, els Mossos d’Esquadra van desmuntar l’operatiu. Finalment, però, aquest dimecres si que ha arribat l’ordre per fer dos dels escorcolls, i a la tarda s'ha fet efectiva en aquests dos immobles.

Els detinguts, que han presenciat els escorcolls, són dos joves de 19 anys. A un se’l considera el presumpte autor de l’homicidi de Navarcles en el marc d’un robatori que va tenir lloc la matinada del passat 3 d’octubre. A aquest detingut i també a l’altre, se’ls relaciona també amb l’intent d’homicidi que hi va haver dimarts de la setmana passada a Manresa, en el qual un home va resultar ferit greu en ser apunyalat a la cantonada entre els carrers dels Caputxins i Sant Benet, a la zona de l’Oms i de Prat.

La previsió és que els dos detinguts passin a disposició judicial aquest dijous.