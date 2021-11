Una dona de nacionalitat espanyola, el seu marit i la seva filla van ser trobats morts aquest dijous a l’interior d’un apartament en un edifici d’Orlando, al centre de Florida (EUA), i la Policia sospita que es tracta d’un doble crim i suïcidi.

El pare havia ocultat la nova direcció a Orlando als seus sogres a Espanya, per la qual cosa aquests van haver de fer les seves pròpies indagacions per esbrinar-la i posar-se en contacte amb una cosina que residia a la mateixa ciutat perquè s’acostés a comprovar com estava la seva filla.

Va ser un familiar de la dona qui va contactar amb la Policia perquè revisessin si tot estava bé, ja que no havia sabut res de la seva cosina des de feia diversos dies.

Quan els agents es van personar a l’apartament de la família a Vila Medicis i van aconseguir entrar van descobrir els cadàvers d’una nena de 16 anys, una dona de 48 i un home de 53, va recollir aquest divendres el canal WKMG TV.

Els noms dels morts no han sigut divulgats, però el cap de la Policia d’Orlando, Orlando Rolon, va assenyalar en una roda de premsa que la família s’havia traslladat recentment de Nova Jersey a aquesta ciutat i que la dona era espanyola i el seu marit, veneçolà.

La Policia no ha revelat encara les causes de la mort de la família ni el tipus d’arma amb què es va cometre el crim.