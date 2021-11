Els familiars d’una dona de 64 anys que va morir el passat 27 de juliol han denunciat per un suposat homicidi imprudent Althaia i una doctora que la va visitar la Clínica de Sant Josep, a qui atribueixen el contagi de la covid que li va acabar causant la mort. L’advocat Jordi Matamala, que representa els fills de la finada, assegura que han presentat la querella per «esbrinar la veritat, obtenir totes les dades i informació que ara per ara se’ns ha ocultat i negat, i que es depurin responsabilitats».

Segons consta en la querella presentada als jutjats de Manresa i a la qual ha tingut accés Regió7, s’acusa la doctora d’una conducta amb «caràcter dolós» ja que hauria anat a treballar «presentant símptomes evidents de SARS-CoV-2». En concret, segons la denúncia, els símptomes van ser detectats per la mateixa dona visitada per la doctora, que va dir als seus familiars que durant la visita, que es va allargar uns 30 minuts, la facultativa es trobava «molt tapada i congestionada, amb clares dificultats per respirar, i es va haver de retirar la mascareta diverses vegades durant la visita» que li va fer el 12 de juliol.

Al final de jornada, prossegueix l’escrit, la doctora es va fer un test d’antígens que va donar positiu per covid que posteriorment va ser corroborat amb una prova PCR. Per aquests fets, els denunciants consideren «evident» que la doctora va cometre una «imprudència» que qualifiquen de «molt greu» perquè en comptes de cancel·lar o derivar les visites previstes a un altre professional, les va continuar fent, malgrat que ja presentava un quadre compatible amb coronavirus.

Va ser dos dies després de la visita quan les sospites de la pacient es van confirmar i li van comunicar el positiu de la doctora. Es va dirigir al seu CAP de referència, a Artés, perquè li fessin una PCR però no se li va practicar. Finalment, la família va adquirir un test d’antígens i van fer ells mateixos la prova, que va donar un resultat positiu que posteriorment es va confirmar amb una PCR. Després d’això, el 16 de juliol, la dona va començar a presentar símptomes i el 19 de juliol li van diagnosticar un pneumònia per covid. Dos dies després va ser ingressada a planta i finalment el 25 de juliol, el seu diagnòstic empitjorà i va morir el 27 de juliol com a conseqüència d’un vessament cerebral i una aturada cardiorespiratòria, diu la denúncia.

Per la seva banda, fonts d’Althaia consultades per aquest diari, es van remetre al que ja van expressar el setembre passat quan es va fer públic el cas. La fundació remarcava que es va activar el protocol de contactes estrets i que «no es pot acreditar que durant la visita hi hagi hagut un incompliment del protocol de mesures d’higiene i seguretat per part de la metgessa». També, que la doctora en qüestió és una professional liberal que exerceix a la Clínica de forma mutual i privada sense cap tipus de contracte laboral amb la fundació.