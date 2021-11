La Direcció General de Trànsit (DGT) revisarà i actualitzarà els terminis i les proves psicofísiques en la renovació del carnet de conduir de les persones d’edat avançada, segons va informar a la Comissió de Seguretat Viària del Congrés el seu director, Pere Navarro. Així, va qualificar d’«excessiu» el termini de cinc anys que l’actual normativa estableix perquè una persona de 90 anys pugui tenir permís de conducció vàlid sense renovar-lo.

El director de la DGT va comparèixer al Congrés per informar de l’Estratègia de Seguretat Viària 2021-2030. I més enllà, dels canvis en la renovació del permís, Navarro va explicar que a aquesta estratègia «li toca posar el focus» en l’educació i la formació viària i, com a exemple, va explicar que s’està treballant per portar a les escoles l’assignatura d’aprendre a anar amb bicicleta a primària i secundària, cosa que significarà la introducció de la seguretat viària a l’educació reglada.