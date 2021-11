Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han trobat aquest dilluns a primera hora del matí el cos sense vida d'una dona de 57 anys al canal d'aigües tranquil·les del parc del Segre, a la Seu d'Urgell (Alt Urgell). Segons ha informat la policia catalana a Efe, una persona que passava per la zona a les 08:55 hores ha alertat als serveis d'emergències. Unitats de Mossos i SEM s'han desplaçat fins a la zona on han certificat la mort de la dona.

Els Mossos asseguren que el cos no presentava signes de violència, per la qual cosa s'ha obert una investigació amb la finalitat d'aclarir les causes de la seva mort.

Segons han informat testimonis al digital La Valira, la víctima s'hauria llançat a l'aigua després de prendre's unes pastilles.