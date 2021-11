La Policia Nacional ha detingut vuit persones per presumpta distribució i possessió de material d'explotació sexual infantil a través d'una aplicació de missatgeria instantània. Les detencions s'han fet a Barcelona (2), Girona, Almeria, Còrdova, Madrid, Sevilla i Toledo. A Girona s'ha detingut un entrenador de bàsquet de menors de 13 a 14 anys, tot i que no s'han detectat indicis que aquests estiguessin en perill. La investigació va començar quan, a través de l'Europol, es va rebre una alerta del Centre Nacional per la Coordinació d'Explotació Infantil de la policia de Canadà sobre delictes de prostitució i corrupció de menors a l'Estat a través d'una xarxa social.

Va ser la responsable d'aquesta xarxa la que va denunciar que diversos usuaris havien distribuït material audiovisual d'explotació infantil des dels seus comptes. De les denuncies fetes, es va aconseguir identificar vuit persones ubicades a l'Estat.

Un dels arrestats era entrenador d'un equip de bàsquet de nois de 13 a 14 anys de Girona. En el registre del seu domicili es van localitzar 39 gigabytes de material d'explotació sexual infantil en diversos dispositius informàtics. De l'anàlisi in situ del material no es van extreure evidències de producció pròpia de continguts d'abús sexual infantil ni indicis de perill dels menors amb els que tractava diàriament.

Els agents han intervingut 13 telèfons mòbils, dues tauletes, tres discs durs, una memòria USB, un ordinador portàtil i un de sobretaula. La Policia Nacional ha alertat que la distribució de pornografia infantil a través de les xarxes socials s'està convertint en una de les tipologies més extenses pels pedòfils per intercanviar aquest tipus d'arxius de forma ràpida i immediata.