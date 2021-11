Els Mossos d'Esquadra investiguen quines sancions aplicaran a un home que aquest cap de setmana s'ha gravat conduint un cotxe dels Mossos d'Esquadra. Els fets van tenir lloc a Gironella (Berguedà) i el vehicle enregistrat forma part d'un dels 40 cotxes que s'han incorporat a la nova flota híbrida dels Mossos que ahir es va presentar al municipi. Al vídeo, que circula per les xarxes socials, es pot veure com l'investigat es fa passar per un oficial del cos i circula per la via pública amb la sirena i els llums activats.

🔴📹 #VIDEO Els @Mossos investiguen aquest vídeo. S'hi veuen dues persones fent ús de dos vehicles de la policia catalana. Un d'ells també fa ús dels llums prioritaris i dels senyals acústics, en sortir d'una gasolinera del Berguedà. pic.twitter.com/qsaZcFUqvG — Guillem Ramos-Salvat (@ramossalvat) 26 de noviembre de 2021

"El senyor Parera ha passat a ser un oficial del cos dels Mossos d'Esquadra del Berguedà" comença dient en la gravació mentre ensenya l'exterior del vehicle aturat en una benzinera de Gironella, on també s'hi veu un segon cotxe policial que pertany a la nova flota de vehicles de la policia catalana. Segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra a la redacció d'aquest diari, l'home podria ser un treballador d’una empresa subcontractada per posar a punt els cotxes abans d'efectuar l'entrega oficial dels vehicles a la flota.

"Aparteu-vos dels camins i carreteres perquè vaig a guanyar-me la setmanada" continua dient l'infractor mentre surt de l'estació de servei i s'incorpora a la carretera sense deixar de gravar. El vídeo també enregistra l'equipament interior del cotxe. "A veure si els hi trinxo el cotxe abans d'hora" comenta entre rialles abans d'activar els senyals lumínics i sonors.

Per aquesta acció, l'home podria ser sancionat per un delicte de suplementació d'identitat. Segons ha confirmat el cos policial, l'autor dels fets ja ha estat identificat i ara Trànsit analitzarà les imatges per tal de decidir quines seran les sancions administratives pertinents que se li aplicaran.