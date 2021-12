Una persona de 77 anys ha resultat morta i una altra de 79 està ferida greu a causa d'una explosió i un incendi en una fusteria al municipi de Castellcir, al Moianès.

Els Bombers de la Generalitat han explicat que l'avís es va produir poc abans de les 2:00 hores de la matinada de divendres a dissabte, i els veïns alertaven de la presència de foc i d'una deflagració. El fum també va afectar els pisos superiors de l'edifici on hi havia el local.

Deu dotacions dels Bombers van treballar en el sinistre, i aquest dissabte al migdia 5 dotacions encara estaven treballant al lloc dels fets.

Quan els Bombers van arribar l'incendi estava totalment desenvolupat a la planta baixa, on hi havia el taller de fusteria que va quedar totalment cremat. A l'interior van localitzar i rescatar un home de 79 anys amb ferides greus per cremades. El SEM el va traslladar a l'hospital de la Vall d'Hebron.

A la primera planta de la casa hi havia un matrimoni. Un home de 77 anys que va morir i la seva dona de 76 que va resultar intoxicada lleu. El SEM la va dur a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. A l'habitatge hi va entrar el fill del matrimoni, que també va haver de ser traslladat a Manresa per una intoxicació lleu.

A causa de la deflagraciói, la porta del taller va sortir projectada i va impactar a la façana de la casa del davant provocanyt danys. també va resultar danyat l'habitatge del costat i un vehicle que estava aparcat davant el taller.

Els Bombers van donar el foc per controlat cap a 3/4 de 4 de la nit. Es van haver de retirar de l'interior de l'edifici pel risc de col·lapse de l'estructura i els treballs d'extinció es van haver de fer des de fora.

L'alcalde, Eduard Guiteras, va detallar, en una entrevista a TV3, que la víctima ha mort a causa de la inhalació de fum.

Guiteras també va concretar que la persona morta era un home jubilat que vivia al pis immediatament superior a la fusteria cremada, i que segons les investigacions podria haver mort per asfíxia a causa del fum inhalat. Pel que fa al ferit greu, l'alcalde va dir que és el propietari del local, que de vegades passava la nit a la fusteria. Després de l'incident, va ser traslladat ferit greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on està ingressat a la unitat de cremats.

Segons Guiteras, els bombers li van explicar que la principal hipòtesi sobre l'explosió gira al voltant d'una bombona de butà que hi havia al local, i que va provocar el foc i les cremades al ferit. L'alcalde va explicar també que l'incident està provocant problemes al subministrament de llum i internet, perquè alguns cables haurien quedat afectats a la zona de la deflagració. Els Mossos estan investigant les causes de tot l'episodi.

L'Ajuntament de Castellcir ha decretat dos dies de dol per la mort del veí del municipi i ha traslladat, "tot el suport i el respecte a les famílies i persones afectades".