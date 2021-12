L'home de 84 anys que es va perdre dissabte a la nit a la zona del riu Congost de Granollers ha estat localitzat conscient aquest dilluns a la tarda a la zona de Can Nicolau, a prop de l'estació de Canovelles, encara en terme municipal de la capital del Vallès Oriental. Segons han informat els Bombers, l'home ha estat trobat per una persona que caminava per aquest indret just quan el cos d'emergències havia sectoritzat la zona i començava una nova recerca per aquest punt. El desaparegut ha estat traslladat a l'Hospital de Granollers i el seu estat és menys greu, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

La recerca ha donat fruit cap a tres quarts de cinc de la tarda. Els Bombers havien rebut avís d'un últim punt d'albirament en aquesta zona boscosa i l'havien sectoritzat per començar la recerca. Just quan començaven a buscar ha estat trobat per l'altra persona. El rescat Els Bombers l'han extret del punt amb llitera per terra fins a l'ambulància del SEM que l'ha traslladat al centre hospitalari. Des del moment que es va denunciar la desaparició, dissabte a la nit, fins a 14 dotacions dels Bombers, incloent-ne dues de la unitat canina, efectius dels Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Creu Roja, Policia Local de Granollers i voluntaris de Protecció Civil van participar en la recerca. El desaparegut havia sortit a passejar per l'entorn del riu Congost dissabte a la nit i es va avisar de la seva desaparició a dos quarts de dotze de la nit. Diumenge la cerca es va centrar a la zona entre la C-17, el Coll de la Manya, la BV-1431 i la via el tren cap a l'estació de Canovelles.