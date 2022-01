La sortida de via d'un vehicle ha deixat un conductor ferit aquest dimarts a primera hora a Hostalets de Pierola (Anoia). Segons fonts consultades de Bombers de la Generalitat, l'únic ocupant d'un cotxe que circulava a 2/4 de nou del matí per la B-231, la carretera municipal que connecta el municipi anoienc amb Esparreguera, ha resultat ferit després de caure per un barranc.

Havent efectuat l'excarceració del vehicle, el conductor ha estat traslladat a l'hospital del Mar de Barcelona.