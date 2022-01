Dos ultres, A. N. i S. G., han reconegut que van agredir un independentista als accessos a la presó de Lledoners el 3 de juliol del 2018, just abans de l’arribada del líders independentistes al centre penitenciari.

Els dos ultres, un veí de Sant Joan de Vilatorrada i l’altre de Terrassa, van acceptar els fets davant del jutge, aquest dilluns en una vista de conformitat als jutjats de Manresa. Els dos espanyolistes, que aquella nit estaven arrencant llaços grocs als accessos de la presó, han acceptat una pena d’un mes de multa i pagar una indemnització a la víctima.

L’agressió va tenir lloc el 3 de juliol del 2018, a quarts d’onze de la nit. A aquella hora, un grup d’independentistes feia un sopar a la porta de la presó quan van arribar diversos ultres que van començar a treure llaços grocs. En un moment donat, tres dels espanyolistes van començar a agredir a un independentista. Arran de l’agressió, que en part va ser gravada en vídeo, li va caure el telèfon mòbil a terra. D’aquests tres agressors, la víctima només en va poder reconèixer dos i finalment la fiscalia en va acabar acusant a un d’ells. Tot i això, l’acusació particular, que representa la víctima, va mantenir l’acusació contra A. N. i S. G. Inicialment, S. G. no es volia conformar però a la vista de les proves finalment, igual que l’altre acusat va reconèixer l’autoria de l’agressió i va acabar acceptant la pena mínima per un delicte lleu de lesions, que és d’un mes de multa, i indemnitzar la víctima pels danys que li van provocar.