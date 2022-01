L'ocupant d'un turisme ha mort aquest dimecres en un accident que ha tingut lloc poc abans de les set de la tarda al quilòmetre 9 de l'AP-7, en terme municipal d'Agullana (Alt Empordà), en sentit França. Per causes que s'investiguen hi ha hagut un xoc entre tres camions i l'automòbil en què viatjava la víctima. Els Bombers de la Generalitat han publicat imatges de l'incident.

Perquè #bomberscat puguem accedir a l'interior del cotxe implicat en l'accident d'Agullana, primer cal separar els 2 camions amb què ha topat. Per això, facilitarem la tasca de les grues, buidant la càrrega dels camions per alleugerir-ne el pes. pic.twitter.com/FES14y9NRe — Bombers (@bomberscat) 26 de enero de 2022 El balanç provisional d'afectats parla també d'un ferit lleu, que ha rebut l'alta al mateix indret del sinistre, i dos ferits amb lesions de gravetat menor. Arran de la incidència s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Des de principi d'any, han mort 11 persones a les carreteres catalanes, segons el Servei Català de Trànsit.