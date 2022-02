Miguel Ángel Hurtado, víctima d'abusos i impulsor de la campanya "L'abús no prescriu", ha denunciat aquest dimarts que el PSOE vol una investigació controlada per limitar l'ona expansiva que es produiria si sortissin a la llum tots els casos de pederàstia i que podrien en risc les relacions entre l'Església i l'Estat.

Hurtado ha lamentat que el format de comissió proposat pel PSOE i que estaria liderada pel Defensor del Poble es limitarà a analitzar els casos d'abusos en el si de l'Església, però no entrarà a investigar l'encobriment d'aquests delictes. "El PSOE vol una investigació controlada per limitar l'ona expansiva que, si surten a la llum la magnitud dels abusos i encobriments, faria tremolar els acords entre Església i Estat", ha denunciat.

Hurtado, que va patir abusos sexuals per part d'un monjo de l'abadia de Montserrat quan tenia 16 anys i ha impulsat una campanya perquè aquest tipus de delictes no prescriguin, ha advertit que el Defensor és una institució que no té competències ni recursos per dur a terme una investigació d'aquesta magnitud.

"Limitar-la als abusos i no a l'encobriment"

"No pot exigir la col·laboració de l'Església ni demanar a la Conferència Episcopal (CEE) que lliuri els arxius canònics on estan els casos de pederàstia. Dependrà de la bona voluntat de la CEE, que fins avui no ha existit", ha indicat. Per això, Hurtado considera que l'objectiu del PSOE en proposar aquest format d'investigació és "controlar-la" i limitar-la als abusos i no a l'encobriment.

"El PSOE està fent als bisbes la campanya de màrqueting que ells no saben fer", ha afirmat. Segons el seu parer, "si el PSOE volgués realment investigar en profunditat", seria necessària una comissió d'investigació independent creada específicament per al tema i delegar-hi recursos i poders d'investigació, de manera que pugui exigir documents i obligar a comparèixer.

Creu Hurtado que aquesta futura comissió ha creat una expectació en les víctimes que probablement no es veurà satisfeta i ha advertit que si queda fora de la investigació l'encobriment dels casos, "les víctimes ho denunciarem".