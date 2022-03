Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació d'Igualada van detenir, entre el 10 i 11 de març, un home i una dona, de 38 i 50 anys respectivament, com a presumptes autors d'un delicte d'estafa. Les detencions són resultat d'una investigació oberta a mitjans de febrer després que els mossos rebessin la denúncia d'un veí de l'Anoia que havia estat víctima d'una estafa.

Tot va començar a finals de l'any 2021 quan la víctima va establir una relació d'amistat amb una dona. Quan aquesta es va guanyar la seva confiança, va començar a demanar-li diners per obrir un negoci fictici o amb l'excusa que tenia dificultats econòmiques. Davant d'aquestes peticions, la víctima li donava diners en efectiu i, si no en tenia, anaven junts a l'entitat bancària a retirar-ne. Tot apunta que, quan feia aquestes operacions bancaries, la dona va aprofitar per veure el codi de seguretat del compte corrent sense que ell se n'adonés.

A finals de febrer la víctima va anar a treure diners i es va assabentar que tenia un descobert de més de 2.000 euros. Després de fer comprovacions es va adonar que algú li havia retirar fraudulentament més de 80.000 euros del seu compte bancari. Concretament, havien fet set transferències d'uns 10.000 euros i una de més de 12.000 euros. Arran d'aquests fets es va obrir una investigació que va permetre esbrinar que els moviments fraudulents els havia comès la dona juntament amb la seva parella.

Entre el 10 i 11 de març els mossos els van detenir, a Martorell, per la seva presumpta relació amb l'estafa bancària. Els detinguts van passar el dia 12 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Martorell.