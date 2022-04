Els Mossos d’Esquadra han detingut dues persones, un home i una dona, de 21 i 30 anys, com a presumptes autors d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa i un delicte d’incendi, arran del foc que presumptament van provocar aquest dilluns al matí en un bloc ocupat del barri de les Escodines de Manresa. Es tracta de l’edifici del número 39 del carrer de Sant Bartomeu.

Segons ha explicat el cos policial, tots els implicats vivien al mateix immoble i tot s’havia iniciat per una discussió entre les dues parts la nit anterior. Aleshores, el presumpte autor va amenaçar que cremaria el domicili.

Al matí següent és quan, segons el relat policial, amb l’ajuda d’una dona, va ruixar una de les víctimes amb gasolina i li va calar foc amb un encenedor. Les flames es van estendre a l’entrada del pis de les víctimes i també va afectar una altra porta i part de la instal·lació elèctrica de l’escala, a la planta baixa però sense provocar danys estructurals a l’edifici. Segons han explicat alguns veïns que pel temor a represàlies no volen que se’ls identifiqui, la dona hauria actuat com a esquer per tal que la víctima obrís la porta a l’home que el volia cremar.

La víctima va resultar ferida de gravetat i va ser traslladada pel SEM a l’hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona i la seva dona, amb pronòstic menys greu, va ser portada a l’hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on també es va traslladar el seu fill, un nadó de poques setmanes per inhalació de fum.

Per la seva banda, el presumpte autor dels fets va fugir del lloc fins que finalment, arran de les ferides que va patir, es va desplomar al carrer Arbonés, prop del jutjats, on va ser atès pel SEM i posteriorment traslladat, també en estat greu, a l’hospital de la Vall d’Hebron, on va quedar detingut i on aquest dijous continuava ingressat.

També es va detenir la dona que presumptament va col·laborar amb ell i que va resultar il·lesa, com a col·laboradora necessària per la temptativa d’homicidi.

El foc es va produir en un dels habitatges de la planta baixa del bloc, mentre que el presumpte autor era un ocupa d’un dels pisos de plantes superiors.