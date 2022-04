La fiscalia demana una condemna a 15 anys de presó per un acusat de violar una menor de 16 anys que havia fugit d’un centre de menors de Manresa. Segons relata el ministeri públic en el seu escrit d’acusació, les agressions van tenir lloc entre els dies 12 i 18 de febrer del 2019 al domicili de l’acusat. La noia havia fugit d'un centre menor de la capital del Bages i des del mes de gener d’aquell any també mantenia una relació sentimental amb el presumpte autor dels fets. Durant els dies de la fugida, l’acusat presumptament va agredir sexualment la noia en diverses ocasions. A més, per aconseguir el seu propòsit fins i tot li va arribar a clavar una bufetada, diu el ministeri públic.

El fiscal qualifica els fets com agressió sexual a menor de 16 anys per als quals demana una condemna a 15 anys de presó de l’acusat. A més, demana una període de 8 anys de llibertat vigilada i que no pugui apropar-se a menys de 1.000 metres de la menor ni comunicar-se amb ella de cap forma durant un temps superior a dos anys a una eventual pena de presó. També demana que indemnitzi la jove amb 15.000 euros pels danys morals que li ha provocat. El judici està previst que se celebri el proper 26 d’abril a l’Audiència de Barcelona.