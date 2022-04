Els Bombers de la Generalitat han apagat el matí de dijous un incendi que s'ha declarat en un celler d'un habitatge a Coll de Nargó. L'habitació, al soterrani de la casa situada al passatge de l'Església, ha cremat poc després de les vuit del matí. En ser de pedra, les flames no han traspassat d'aquest indret i no s'han hagut de lamentar més afectacions. Hi han treballat quatre dotacions de Bombers.