Un home de 41 anys i una dona de 33 han hagut de ser traslladats a l'Hospital de la Seu d'Urgell per inhalació de monòxid de carboni, segons fonts de Bombers. Les mateixes veus expliquen que han rebut entorn les 3 de la matinada un avís en què els alertaven que havia saltat l'alarma per la mala combustió de la caldera d'un habitatge situat al número 38 de l'avinguda Guillem Graell. Els Bombers han revisat l'aparell, l'han precintat i han ventilat el domicili, ja que hi havia una fuita de monòxid.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha hagut d'atendre les dues persones, amb pronòstic menys greu, i traslladar-les amb dues ambulàncies a l'hospital.