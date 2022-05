L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat en el ple municipal del mes de maig modificar de la Relació de Llocs de Treball del consistori per tal de dotar a la plantilla municipal de 4 noves places d'agent per al cos de la Policia Local. Amb aquesta ampliació es passarà a disposar de 15 places d’agent, 1 plaça de vigilant, 3 places de caporal i una plaça de sergent.

L'objectiu d’aquesta ampliació és el de reforçar la plantilla de la Policia per tal de poder donar resposta a les necessitats de la ciutadania i alhora poder millorar i ampliar el servei que s’ofereix. En els últims deu anys, la plantilla de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages no ha ampliat cap efectiu, tot i això, el municipi té 730 nous habitants respecte a l’última dècada, un augment de població que comporta, per tant, la necessitat d’ampliar aquest servei essencial.

Aquesta implementació de mitjans humans es tracta d’un compromís que totes les forces polítiques del consistori portaven als seus programes electorals, el què ha quedat palès en la votació per unanimitat en aquest punt del ple. Aquesta modificació de la relació de llocs de treball ha estat possible gràcies als departaments de recursos humans, serveis jurídics, intervenció i la mateixa àrea de seguretat que han treballat conjuntament per tal de fer-ho possible.

La creació d’aquestes noves places de policia van acompanyades de l’inici de les obres de la nova comissaria, que han començat aquesta setmana, i que dotaran el cos d’un nou espai més modern i operatiu que és previst que pugui posar-se en funcionament a final d’any.