Una persona morta i 85 de ferides (83 de lleus i 2 de menys greus) és el balanç provisional del xoc entre dos trens que ha tingut lloc aquest dilluns a la tarda entre les estacions de Sant Boi i el Molí Nou i en el qual s'hi han vist involucrats un tren de mercaderies i un de viatgers de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). La víctima era el conductor d'aquest darrer.

L'accident ha tingut lloc a les 18.09 h, quan el vagó d'un tren que transportava potassa ha descarrilat a l’entrada de l’estació de Sant Boi i ha impactat contra la cabina d’un tren de Ferrocarrils que en aquell moment en sortia. Es tracta d'un comboi de la línia S8, que ha sortit de la plaça d'Espanya i es dirigia a Martorell enllaç amb una vuitantena de persones a bord.

Com a conseqüència de l’impacte, el tren de viatgers s'ha encastat contra el de potassa i part d'aquest ha envaït la cabina del maquinista, que ha perdut la vida. Pel que fa als viatgers que eren a l’interior del tren han estat atesos i evacuats pel SEM. Fins al lloc també s'hi han desplaçat set dotacions dels Mossos d'Esquadra i deu dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han ajudat a l'evacuació i han procedit a assegurar la catenària i el pantògraf per poder treballar amb seguretat.

Els dos trens anaven a una velocitat lenta, segons el conseller de Territori

Jordi Puigneró, vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, ha lamentat la mort del maquinista des del lloc dels fets. Ha explicat que dels 85 ferits, 9 han estat hospitalitzats sense que es pateixi per la seva vida.

Sobre les causes del xoc, Puigneró assegura que es desconeixen i que les investigacions començaran avui mateix. Sí que ha apuntat, però, que es tracta d’una zona on els dos trens anaven a una velocitat lenta. "Ara mateix les causes no les podem saber perquè hem de començar la investigació; sabem que es una zona on els dos trens anaven a poc a poc", ha afirmat.

La presidenta de FGC, Marta Subirà, també present al lloc del sinistre, ha apuntat que des que l’empresa va passar a ser titularitat de la Generalitat, no es recorda un altre accident mortal de les mateixes característiques.

Servei només de Manresa i Igualada fins a la Colònia Güell

Protecció Civil ha posat en fase d'alerta el pla Ferrocat. Pel que fa al servei a la línia Llobregat-Anoia, hi ha servei de trens entre les estacions de Plaça Espanya i Cornellà i entre Colònia Güell i Igualada i Manresa. Entre Cornellà i Colònia Güell s’està gestionant el servei alternatiu per carretera.

A causa de l'incident s'ha tallat la sortida de l'autovia C-32 a Sant Boi centre en tots dos sentits. A més, s'han generat dos quilòmetres de congestió a la carretera local BV-2002 a Sant Boi en tots dos sentits.