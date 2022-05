Un incendi ha cremat una hectàrea de bosc de ribera a l'avinguda Catalunya de la Pobla de Claramunt, a tocar del riu Anoia. Els Bombers han rebut l'avís a les 14.55 però a les 15.40 ja l'han donat per estabilitzat. En l'extinció de l'incendi hi han participat dues dotacions aèries, que ja s'han retirat i 9 dotacions terrestres. A les 5 de la tarda encara hi havia 5 dotacions dels Bombers per acabar d'extingir del tot l'incendi.