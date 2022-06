L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat s’ha adherit al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorn d’oci. Aquest protocol del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya pretén ser una eina per prevenir i abordar les violències sexuals en contextos d’oci i festius.

Sílvia Parramona, tècnica de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+, ha explicat que tot i que aquest protocol el va aprovar el departament d’Interior de la Generalitat al 2019, «amb la pandèmia no s’han organitzat actes amb concentració de gent, i és enguany, que es reprèn l’activitat i s’activa aquest protocol amb tots els agents del circuit d’intervenció i totes les persones que participen a la festa».

La principal novetat de la iniciativa és que, a partir de criteris interpretatius i operatius, les conductes d’assetjament sexual no previstes al codi penal, però que es consideren constitutives d’una infracció administrativa, podran ser penades. «Hi ha delictes que no estan tipificats en el codi penal però sí que serien susceptibles d’una infracció administrativa, com l’assetjament o l’exhibicionisme, aquestes són les violències més nombroses i ara queden recollides amb aquest protocol», ha destacat Parramona.

El protocol facilitarà una millor resposta front els atacs contra la llibertat sexual i indemnitat de les persones, on el 90% de les víctimes d’aquests delictes són dones i el 98% de les persones detingudes són homes. Representa un pas endavant per crear entorns més segurs i un avenç per garantir espais d’oci segurs, en què les dones se sentin lliures d’aquestes conductes que estant normalitzades en molt casos.