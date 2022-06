"La meva estimadíssima germana. Has trobat les escales al cel.... Espera'm allà i tornarem a cantar juntes per sempre". Aquestes paraules les diu Ana María Canal, han trobat la seva germana, Juana Canal, desapareguda fa 19 anys a Madrid. La dona es mostra destrossada, ja que la notícia fa mal, però explica que, "almenys tenim el descans de no anar pel carrer, buscant-la i buscant-la... de caminar i pensar que la veus a qualsevol lloc". Feia dues dècades que buscava respostes.

Juana Canal, Juani, va desaparèixer a Madrid el 22 de febrer del 2003, diumenge. Quan el seu fill va arribar a casa -havia passat la nit fora- la seva mare no hi era, només una nota, de qui era la seva parella, dirigida a ell: “La teva mare i jo hem tingut una forta discussió i ha sortit corrent. He sortit a buscar-la, però no l'he trobada”. No la van tornar a veure. No en van tornar a saber res. Ara, gairebé 20 anys després, la Policia Nacional ha trobat les restes a Àvila.

"No tenim paraules", digereix com pot la família. Al dolor pel desenllaç del cas, els acompanya el difícil alleugeriment d'haver trobat respostes. "Ara hem de saber com i perquè". No descansaran fins a saber-ho.

La Juana tenia 38 anys, dos fills d'un matrimoni anterior i una nova il·lusió: havia trobat feina, va deixar la casa de la seva mare i s'acabava d'instal·lar al madrileny districte de Ciudad Lineal. Després de 20 anys buscant, Juana Canal ja descansa, però la investigació continua oberta per aclarir què va passar a la dona.