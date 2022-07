Un menor ha amenaçat i agredit un vigilant de seguretat dels FGC aquest diumenge a les sis de la matinada. Segons avança l'ABC i ha confirmat l'ACN, el jove ha pujat al tren sense mascareta a l'estació d'Igualada en direcció a Martorell.

Quan el vigilant li ha recordat que l'havia de dur posada, també ha vist que no portava el bitllet. Aleshores li ha dit que havia de baixar del tren a la següent estació i, en aquest moment, el jove li ha clavat un cop de puny a un ull i l'ha amenaçat. Finalment, el treballador l'ha fet baixar a l'estació de la Pobla de Claramunt on l'ha pogut reduir fins que ha arribat una patrulla dels Mossos. El jove ha estat denunciat per un delicte de lesions lleus i s'ha informat dels fets a la Fiscalia de menors.

Es dona el cas que el 19 de maig passat un home va apunyalar per l'esquena un altre vigilant de seguretat a l'estació d'FGC d'Igualada. Una càmera de seguretat va gravar com una persona s'acostava per l'esquena al treballador i, sense intercanviar cap paraula, li va clavar dues ganivetades amb una arma blanca. L'agressor va fugir, tot i que va ser detingut el dia següent.